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Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:05

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir yıl önce hayata geçirilen Türkiye Ekonomi Modeline ilişkin paylaşım yaptı. Nebati, “Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Türkiye Ekonomi Modelinin 1. yılı için paylaşım yaptı.
Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:
"Tam bir yıl önce, toplumumuzun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren, sahip olduğumuz jeo-stratejik imkanlardan faydalanarak ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarma amacı taşıyan Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık. Makroekonomik istikrarı hedefleyen modelimiz kapsamında finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde KKM uygulamasını devreye alarak döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık. 2021 Aralık'ta yüzde 70'leri aşan yabancı para mevduat oranı yüzde 50'nin altına kadar geriledi."
Türkiye Ekonomi Modelinin unsuru olduğunu söylediği Selektif Kredi Politikası ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak reel sektörün rekabetçiliğini desteklediklerini belirterek, "Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk" dedi.
Nebati, 31,2 milyon istihdamın, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladıklarını söylediği güçlü performansın göstergeleri olduğunu ifade ederek, "Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye'yi beraberce inşa etmektir. Politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almıştır" diye konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir”
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