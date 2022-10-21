Bakan Nebati: Ülkemizin çıkarları için ne lazımsa yaparız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette The Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi.

G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine Nebati, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını bildirdi.

ÜLKEMİZİN ÇIKARI NEYİ GEREKTİRİRSE ONU YAPARIZ

Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

YAPTIRIMLARI İHLAL ETMEDEN YENİ DURUMA UYACAK KAPASİTEMİZ VAR

Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Nebati, "Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir" ifadesini kullandı.

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