Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den iş birliği mesajı: Adım atmaya hazırız

"BÖLGENİN BARIŞ VE REFAHINA KATKIDA BULUNACAĞIZ"

Nebati, Türkiye'nin doğal gaz üretim stratejisine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli bir doğal gaz rezervi bulduğunu ve gelecek yıl içinde bu gazı kullanmaya başlayacağını anımsattı.

Gelecek dönemde, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin Türkiye'nin 2023 vizyonu ve Suudi Arabistan'ın gelecek vizyonu çerçevesinde yeni iş birliği alanları oluşturacağını vurgulayan Nebati, "Yeni bir yüzyıla başlayacak ve bölgenin barış ve refahına katkıda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Nebati, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın 2030 Expo adaylığını desteklediğine ve iki ülkenin terörizmle mücadelede birbirine destek verdiklerine de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yakın zamanda yapılan görüşmeyi de değerlendiren Nebati, görüşmenin iki taraf için de faydalı olacağını, bunun sonucunda yatırım, iş ilişkileri ve ticaret hacminin iki taraf lehine de artacağını kaydetti.

Nebati, ekonomik büyümeye yönelik değerlendirmede de bulunarak, büyümenin, "iç ticaret, dış ticaret" ve "dengeli büyüme" sayesinde sağlandığını vurguladı. Bakan Nebati, bunun üretim ve imalat sektöründe merkez olma iştahını gösterdiğini belirtti.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı temel aldığını söyleyen Nebati, "Gelecek dönemde mal ve enerji fiyatlarının düşmesi cari açıktaki dengenin kurulmasına katkı sağlayacak ve Türkiye'nin geçen yıldan bu yana yaşadığımız tüm zorlukları çözmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.