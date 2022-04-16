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Giriş Tarihi: 16.4.2022 12:01

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD'ye gidecek: Yatırımcılarla görüşecek

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD’ye gidecek: Yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek. Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD'ye gidecek: Yatırımcılarla görüşecek
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