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Giriş Tarihi: 2.4.2022 17:43

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü
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