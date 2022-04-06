Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Fiyat hareketleri yakından izleniyor

Mart'ta yüzde 61 olan enflasyonla mücadele sürecine yönelik çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Bakan Nebati, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta şu tespitlerde bulundu:

BÜTÜN ÜLKELERİ ETKİLİYOR: Dünyada başta enerji fiyatları olmak üzere emtia fiyatları önemli ölçüde arttı. Uluslararası taşımacılık maliyetleri ve navlun fiyatlarında görülen yükseliş, küresel tedarik zincirlerindeki bozulmayla çeşitli ürünlerin arzında görülen aksamalar bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de fiyatlarda artışa yol açmıştır. Küresel gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen ve maliyet enflasyonuna yol açan gelişmeler diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de etkili oldu. Enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla gerekli adımları atıyor.

SEKTÖREL VERGİ İNDİRİMLERİ UYGULANDI: Salgın döneminde yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki ayarlamalarla önemli bir kamu gelirinden vazgeçildi, sektörel bazda vergi indirimleri uygulandı. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarındaki rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek enflasyonun düşürülmesi amaçlanıyor.

DÖVİZ KURUNDA DÜŞÜŞ YAŞANDI: Türk lirası cinsinden enstrümanlara olan güveni artırma, tasarruflarını TL'de değerlendiren vatandaşlarımızın kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması amacıyla Kur Korumalı Mevduat ürünü uygulaya konuldu. Ürünün açıklanmasıyla birlikte deviz kurunda önemli bir düşüş yaşandı ve denge sağlandı. Yakın dönemde döviz kurlarında yakaladığımız istikrarın devamıyla da önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş eğiliminin başlayacağı öngörülüyor.

FİYAT HAREKETLERİNE YAKIN TAKİP: Düzenli toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi bünyesinde fiyat hareketleri yakından izleniyor, para politikasının sınırlı kaldığı arz şokları durumunda alınacak tedbirler bütüncül bir bakış açısıyla gözden geçiriliyor. Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının elde edilmesi, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik, şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılması, vergi mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşturulması hedefleri çerçevesinde çalışma ve analizler yapılıyor.

ÇALIŞANA, EMEKLİYE KORUMA: İşçi, memur ve emeklilerimizin ücret ve maaşlarında enflasyonun üzerinde artış yapılarak, enflasyon karşısında çalışanların ve emeklilerin refah seviyesi azami düzeyde korundu. Asgari ücret gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Buna göre brüt ücret geliri asgari ücretin üzerinde olan hizmet erbabının 2022 yılı için belirlenen net asgari ücret tutarı olan 4 bin 253 liraya kadar ücretine istisna uygulanıyor ve ilgili ayda istisna tutarına isabet eden gelir vergisiyle brüt asgari ücrete (5004 lira) isabet eden damga vergisi alınmıyor.

KDV'DE İNDİRİME GİDİLDİ: 14 Şubat itibariyle gıda ürünlerinde yüzde 1 KDV oranı uygulanmaya başladı. Yapılan düzenleme ile ürünlerden bazılarının toptan, perakende satışlarında uygulanan KDV oranları yönünden farklılık ortadan kaldırılmış, nereden alındığına, kime satıldığına bakılmaksızın tüm gıda ürünlerinin teslimlerinde KDV oranları eşitlenmiş, uygulama kolaylığı sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararı ile meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerine uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.