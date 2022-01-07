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Giriş Tarihi: 7.1.2022 11:04 Son Güncelleme: 7.1.2022 11:08

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yarın reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yarın saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.

Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek
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