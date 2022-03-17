Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da konuştu: Piyasalara büyüme mesajı

Bakan Nebati, "İhracatımız 2021 yılında yüzde 32,8 artış göstererek 225 milyar doları geçmiş ve böylece tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracattaki artış eğilimi bu yıl da devam etmekte olup, 2022 yılı şubat ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 231,9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ekonomik Modeli kapsamında alınan önlemler sayesinde, son dönemde toplam istihdam ve ihracat rakamlarının tarihteki en iyi seviyelerine ulaştığını kaydeden Nebati, "Makroekonomik istikrarı güvence altına almak, katma değeri yüksek üretimi artırmak ve cari dengeyi sağlamak modelimizin temel öncelikleri arasındadır." dedi.

Bakan Nebati, son dönemde Türkiye'deki yatırımları ve rekabet gücünü artırmak ve finansal istikrarı güvence altına almak amacıyla çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlattı.