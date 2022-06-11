Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Para Sohbetleri"nde: Gaziantep'te iş dünyasına seslenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, APara tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"ne katılıyor. Para Sohbetleri'nde ekonomide atılan/atılacak yeni adımlarla birlikte Gelire Endeksli Senet sistemi ve diğer gelişmeler masaya yatırılacak.
"Para Sohbetleri"nde yeni ekonomi modeli kapsamında atılan adımlar canlı yayında değerlendiriliyor
#ÖZELYAYIN— A Para (@apara_tv) June 10, 2022
📌Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Para Sohbetleri'nde!
📺Türkiye ekonomisinin ele alınacağı Para Sohbetleri Gaziantep'te düzenleniyor...
Para Sohbetleri 13.30'da A Para'da! @HMBakanligi @NureddinNebati @ozlemdoganer #ParaSohbetleri #NureddinNebati pic.twitter.com/yc6OfNnRQn