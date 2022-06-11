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Giriş Tarihi: 11.6.2022 14:20 Son Güncelleme: 11.6.2022 14:28

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Para Sohbetleri"nde: Gaziantep'te iş dünyasına seslenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Para Sohbetlerinde: Gaziantep’te iş dünyasına seslenecek

Türkiye'deki ekonomik ve sosyal kalkınmaya yeni katkıların sunulmasını amaçlayan "Para Sohbetleri" devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda Gaziantep'te iş dünyasına seslenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, APara tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"ne katılıyor. Para Sohbetleri'nde ekonomide atılan/atılacak yeni adımlarla birlikte Gelire Endeksli Senet sistemi ve diğer gelişmeler masaya yatırılacak.

"Para Sohbetleri"nde yeni ekonomi modeli kapsamında atılan adımlar canlı yayında değerlendiriliyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Para Sohbetleri"nde: Gaziantep'te iş dünyasına seslenecek
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