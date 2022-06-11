Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Para Sohbetleri"nde: Gaziantep'te iş dünyasına seslenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, APara tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"ne katılıyor. Para Sohbetleri'nde ekonomide atılan/atılacak yeni adımlarla birlikte Gelire Endeksli Senet sistemi ve diğer gelişmeler masaya yatırılacak.

"Para Sohbetleri"nde yeni ekonomi modeli kapsamında atılan adımlar canlı yayında değerlendiriliyor