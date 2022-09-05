Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki aylarda enflasyonun hız keseceğine dikkat çekerek, Ağustos ayı enflasyon verilerinin de bunu destekler nitelikte olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
"YATIRIMI VE ÜRETİMİ DURDURMADAN ENFLASYON İLE MÜCADELE EDİYORUZ"
Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır.
"ENFLASYON HIZ KESECEK"
Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz.