Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki aylarda enflasyonun hız keseceğine dikkat çekerek, Ağustos ayı enflasyon verilerinin de bunu destekler nitelikte olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" ifadelerini kullandı.