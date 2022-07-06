Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyonla mücadele mesajı

Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25'le sınırlandırıldı. Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerinde dış ticaret tedbirleri devreye alındı.

Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere bu yıl 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi. Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam ediliyor.

*Yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 olarak belirlendi.

*Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

*Arsa ve arazi teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

*İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi.

*Bu yılın ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 sübvanse edildi.

*Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yüzde 25'le sınırlandırıldı.