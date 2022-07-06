Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı
Giriş Tarihi: 6.7.2022 07:17

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı

SABAH
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyonla mücadele mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Enflasyonla mücadele adımlarına ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşın artışlardan minimum etkilenmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin paylaşımında enflasyonla mücadeleye yönelik atılan 11 adımı içeren grafikte şu bilgiler yer aldı: Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.

Yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 olarak belirlendi. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV yüzde 18'den 8'e indirildi.

Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18'den 8'e düşürüldü. Arsa ve arazi teslimlerinde KDV yüzde 18'den 8'e indirildi.

FATURALAR SÜBVANSE EDİLDİ

İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamının genişletildiğinin hatırlatıldığı paylaşım şu şekilde devam etti: Bu yılın ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğalgaz yüzde 81 sübvanse edildi.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25'le sınırlandırıldı. Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerinde dış ticaret tedbirleri devreye alındı.

Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere bu yıl 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi. Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam ediliyor.

*Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.

*Yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 olarak belirlendi.
*Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
*Arsa ve arazi teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
*İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi.
*Bu yılın ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 sübvanse edildi.
*Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yüzde 25'le sınırlandırıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA