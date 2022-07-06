Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyonla mücadele mesajı

Enflasyonla mücadele adımlarına ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşın artışlardan minimum etkilenmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin paylaşımında enflasyonla mücadeleye yönelik atılan 11 adımı içeren grafikte şu bilgiler yer aldı: Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.
Yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 olarak belirlendi. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV yüzde 18'den 8'e indirildi.
Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18'den 8'e düşürüldü. Arsa ve arazi teslimlerinde KDV yüzde 18'den 8'e indirildi.
FATURALAR SÜBVANSE EDİLDİ
İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamının genişletildiğinin hatırlatıldığı paylaşım şu şekilde devam etti: Bu yılın ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğalgaz yüzde 81 sübvanse edildi.
Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25'le sınırlandırıldı. Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerinde dış ticaret tedbirleri devreye alındı.
Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere bu yıl 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi. Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam ediliyor.*Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.
*Yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 olarak belirlendi.
*Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
*Arsa ve arazi teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
*İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi.
*Bu yılın ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 sübvanse edildi.
*Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yüzde 25'le sınırlandırıldı.