Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten, Palandöken Ekonomik Forumu’na video mesaj

Bakan Şimşek, Washington'da düzenlenen G20 IMF ve Dünya Bankası toplantılarında olduğunu ve bu nedenle foruma katılamadığını söyledi. Palandöken ekonomi formunun hayata geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik eden Şimşek, "Bu Forum küresel ekonomide Ticaret savaşlarının tetiklediği yüksek bir belirsizlik ortamında gerçekleşiyor. Küresel ekonomi birçok uzun vadeli yapısal sorunlarla karşı karşıya. Bugün bu sorunları ve Türkiye'nin konumunu sizlerle değerlendirmek istiyorum. Özellikle korumacılık yaşlanan nüfus, yapay zeka gibi iklim krizi gibi birçok sorunla dünyamız karşı karşıya. Tüm bu sorunlar gelişmeler küresel büyümenin görünümünü aşağı yönlü çekme riskleri taşıyor yani büyüme üzerinde bir aşağı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu zorlu küresel konjonktürde Türkiye ekonomisine dair iyimserliği bizi besleyen güçlü nedenlerimiz var." dedi.

Mayıs 2023'ten bu yana uyguladıkları istikrar ve reform programı sayesinde dış kırılganlarımızı azalttıklarını ifade eden Şimşek, şunları söyledi: "Şoklara karşı direncimizi arttırdık. Makro finansal istik güçlendirdik, sürdürülebilir yüksek büyüme için daha sağlam bir zemin oluşturuyoruz. Programın getirdiği kazanımlara ek olarak küresel yapısal sorunlara karşı da önemli avantajlarımız var. Korumacılık küresel ticaretin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden birisidir. Aslında bu eğilim yeni değil, 2008 küresel finans krizinden bu yana korumacılık yükselişte. Ticaret kısıtlamaları kriz öncesinde kıyasla 11 kat artmış durumda. AIF analizlerine bakarsanız korumacılık uzun vadede küresel safi yurtiçi hasıla yaklaşık %7 oranında azaltabileceğini işaret ediyor. Bu oran Almanya ve Fransa ekonomileri toplamı kadar Bir küresel kayıp anlamına geliyor. Korumacı politikaların arkasında büyük ölçüde ABD ile Çin arasındaki jeostatejik rekabet yatıyor."

Son 20 yılda özellikle ABD ve diğer gelişmiş ülkeler küresel üretim ve ticaret'te Çin'e karşı önemli ölçüde zemin kaybettiğini dile getiren Şimşek, "Bugün Çin yalnızca üretimde değil, aslında birçok alanda küresel bir süper güç olma yolunda hızla ilerliyor. Aynı zamanda dünyadaki birçok ülkenin de en büyük ticaret ortağı konumuna gelmiş durumda. Tabii bu mevcut gelişmiş ülkelerle bu yükselen yeni ekonomiler arasında stratejik rekabete yol açıyor." İfadelerini kullandı.

Türkiye, artan korumacı politikalara karşı kendilerine benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı bir konuma sahip olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi: "Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi ihracatı olan bağımlılığımız nispeten düşük yani ekonomimizin ana motoru iç talep mal ihracatının milli gelir içerisindeki payı yaklaşık %20 civarında burada belirleyici olan yatırımlar ve tabii ki özel tüketim harcamaları kamu harcamaları, ikincisi olarak dış ticaretimiz büyük bir kısmını dost ve yakın ülkelerle gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği dahil 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Toplam ihracatımızın %68 ticaret'teki parçalanmadan yani korumacılıktan etkilenmiyor. 30 trilyon dolarlık geniş bir coğrafyaya Entegreyiz. Serbest ticaret anlaşmalarının olmadığı bazı Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkeleri ile de çok yakın ilişkilere sahibiz. Bu yapı küresel düzeyde yaşanan ticaretteki parçalanmalara karşı daha dirençli hale getiriyor. Biz bu dönemi bölgesel entegrasyonları derinleştirmek için aynı zamanda bir fırsat olarak görürsünüz hizmet ihracatında halihazırda güçlü bir konumdayız."

Turizm, sağlık, yurtdışı müteahhitlik, eğitim ve sanayi gibi alanlarda bölgenin üretim üssü konumunda olduklarını anlatan Şimşek, "Bu avantajlarımız büyük ölçekli altyapı ve lojistik projeleriyle daha da güçlendiriyoruz. Kalkınma yolu projeleri kilit öneme sahip Türkiye Çin'i Avrupa'ya bağlayan orta koridorun ana omurgasında yer alıyor Ayrıca bölgesel entegrasyona katkıda bulunacak yeni kalkınma yolu projesini hayata geçirmek için de çalışmalarımıza başladık. Küresel ekonominin bir diğer yapısal riski artan boşluktur. Son 25 yılda küresel borcun küresel hasılaya oranı 100 puandan fazla arttı ve %328'e yükseldi. Türkiye'nin toplam borcu ise milli gelirimizin sadece %93 benzer ülkelerde bu oran yani gelişmekte olan ülkelerde toplam borcun milli gelire oranı %245 bu da demek oluyor ki Türkiye'nin büyümesi önünde borç kaynaklı bir engel bulunmuyor. Çünkü Türkiye'nin toplam borçluluk oranı %93 gibi nispeten düşük düzeyde. Borç stokumuz düşük olduğu için piyasalardaki dalgalanmalar sona erdiğinde Türkiye'nin güçlü temelleri yatırımcıların dikkatini tekrar çekecektir."

Şimşek, küresel yatırımcıların şuan temkinli davrandığını belirterek, "Resmen kaçıyorlar yani nakde ya da düşük riskli varlıklara yönelmiş durumdalar. Gelişmekte olan ülkeler nispeten riskli ancak biz şuna inanıyoruz. Türkiye için bu geçici bir trend zamanla yatırımcılar yeniden güçlü makro ekonomik temelleri hikayesi olan ülkelere odaklanacak. Türkiye bu noktada pozitif olarak ayrılacak ülkelerin başında geliyor. Demografik dönüşüm de küresel düzeyde ciddi bir meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor." Şeklinde konuştu.

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranı hızla arttığını ifade eden Şimşek, "Mevcut trendlere baktığımızda 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkması yani ikiye katlanması 70 yıldan uzun bir süre aldı, ancak nümüzdeki dönemde bu oranın 5 puan artması yani yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkması sadece 25 yıl alacak görünüyor. Türkiye'nin önünde ise en az 15-20 yıllık bir fırsat penceresi var. Çünkü çalışma çağındaki nüfusumuz artmaya devam ediyor ve bu artış önümüzdeki 10 yıllarda da sürecek gibi. Daha önemlisi kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36 seviyesinde yani oldukça düşük burada çok ciddi bir potansiyel var. Kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak için reformlar hız kazandırıyoruz." Diye konuştu.

Küresel ekonomi şeklini etkileyecek diğer bir faktörün üretken yapay zeka ve robot teknolojilerindeki gelişmeler olduğunu işaret eden Şimşek, devamında şöyle konuştu: "Son dönem gelişmelerine baktığımızda yapay zeka modellerinin çok hızla geliştiğini görüyoruz Uzmanlar artık genel yapay zeka seviyesine yani insan zekasına eş değer yapay zekaya çok yaklaşıldığını söylüyor. Hatta önümüzdeki 5 yıl içerisinde süper yapay zekaya ulaşabileceğimiz öngörülüyor. Bu da her anlamda yepyeni bir dünya düzeni anlamına geliyor. Türkiye bu devrimi hazır mı? IMF'nin geçen yıl yapay zekayı hazırlık endeksine göre Türkiye gelişmekte olan ülke ortalamalarının oldukça üzerinde bir performans sergiliyor. Ancak gelişmiş ülkelerle aramızda hala kapanması gereken bir mesafe var. Bu yüzden yapay zeka ve ileri teknolojileri bir öncelik alanı olarak görüyoruz. Özellikle dijitalleşme de alanındaki yatırımlarımızı artırıyoruz. En büyük avantajımız ise nitelikli insan kaynağı. Stanford Üniversitesi'nin bir çalışmasına göre Türkiye son 10 yılda Bilgisayar Mühendisliği, bilişim ve Yazılım alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu oransal olarak en fazla artıran ilk 3 ülke arasında yer alıyor. Yani Türkiye olarak gerekli insan kaynağına sahibiz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için alt yapımızı da güçlendiriyoruz bunun için önümüzdeki dönemde fiber kapasitemizi genişleteceğiz. 5G sorusuna yatırım yapacağız. Büyük veri merkezleri ulusal GPS'in oluşturulması ve nükleer enerji gibi alanlarda yatırımlarımızı hızlandıracağız."

Küresel ve yapısal sorunlardan bir diğeri de iklim değişikliği ve küresel ısınma olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: "Türkiye bu tehditten muaf değildir, iklim değişikliğinin etkilerini de biz de dönem dönem hissediyoruz. Bu amaçla enerjiden sulamaya varıncaya kadar birçok alanda yatırım yapıyoruz. 2024 itibariyle elektrik üretimimizin yaklaşık %50'si yenilenebilir enerji kaynaklarından geçen sağladık. Hedefimiz bu oranı yüzde 70'lerin üzerine çıkartmak. Evet içinde bulunduğumuz küresel konjonktürde, Türkiye çok önemli avantajlara sahip. Uyguladığımız programla birlikte bu avantajları kalıcı onlara dönüştürmek istiyoruz. Yani tabiri caizse dünyadaki bu türbülans dünyadaki bu sorunları Türkiye için bir fırsata dönüştürme çabası içerisindeyiz. programımızın temel hedefi olan dezenflasyon süreci Başarılı bir şekilde devam ediyor. Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor. Mart enflasyonu %38,1 olarak gerçekleşti. Geçen sene Mayıs'taki zirvesine göre 37 puandan daha fazla enflasyonda bir azalma söz konusu. Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arz günlük reform enflasyondaki düşüş devam edecek. Maliye politikasında disiplinli duruşumuzu tabii ki sürdüreceğiz. Geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yılda devam ettireceğiz. Dış dengede güçlü bir iyileşme var. Brüt dış finansman ihtiyacı azalıyor. 2023 Mayıs ayında yani programın başında 55 milyar doların üzerinde olan cari açığımız Şubat ayı itibariyle 12.8 milyar dolara geriledi. Aslında altın ithalatı hariç bakıldığında Türkiye artık ılımlı büyüme veriyor. Cari ılımlı büyüme ortamında cari açık vermeden büyüyebilmesi bir eşik önemli bir başarıdır. İşte bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz."

Petrol fiyatlarındaki düşüş ülkenin lehine yani cari açılmasının düşmesine katkıda bulunacağını belirten Şimşek, "Büyüme dengelendi, bu dönemde istihdam cephesi'nde güçlü bir performans sergilemeye devam ediyoruz. İşsizlik oranı Şubat ayında %8,2 gerileyerek 2012'den bu yana en düşük seviyesine indi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon kişiye iş imkanı sağladık. Yani makro ekonomik istikrar ve reform programının uygulandığı bir dönemde bir milyona yakın yeni istihdam büyük bir başarı. Küresel belirsizlik iç ve dış talepteki yavaşlamanın ekonomik aktivite üzerinde geçici etkileri yaratması mümkündür ancak biz kısa vadeli dalgalanmaları ötesine geçen sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için sağlam temelleri inşa etmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla ülkemiz açısından iyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Her küresel kriz aynı zamanda fırsatlar barındırır. Biz ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu dönemi sadece riskleri yönetmek için değil, ekonomimizi daha rekabetçi kılacak yapısal dönüşümü hayata geçirmek için de bir fırsat olarak görüyoruz." Dedi.