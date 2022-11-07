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Giriş Tarihi: 7.11.2022 09:06 Son Güncelleme: 7.11.2022 09:07

Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 personel alacak

AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde çalıştırmak üzere 30, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ise sınai mülkiyet uzman yardımcısı olarak 14 personel alımı yapacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, sözleşmeli 5 mühendis, 8 tekniker, 13 büro personeli ve 4 programcı alınacak.

Alımlar KPSS puanı dikkate alınarak yapılacak. Başvurular e-Devlet'te "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "http://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, bugünden itibaren 16 Kasım'a kadar müracaatta bulunabilecek. Sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda yer alan "Başvurularım" sekmesinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 personel alacak
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