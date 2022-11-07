Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 personel alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, sözleşmeli 5 mühendis, 8 tekniker, 13 büro personeli ve 4 programcı alınacak.

Alımlar KPSS puanı dikkate alınarak yapılacak. Başvurular e-Devlet'te "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "http://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, bugünden itibaren 16 Kasım'a kadar müracaatta bulunabilecek. Sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda yer alan "Başvurularım" sekmesinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.