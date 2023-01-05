Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: DEAŞ ile faaliyette olduğu tespit edilen kişilerin malvarlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığından DEAŞ'a yönelik 'malvarlığı dondurma kararı' ile gelen açıklamada, "Resmi Gazetenin mükerrer sayısında bugün yayımlanan Karar ile ülkemiz, terör ve terörizmin finansmanı ile mücadelede başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararlarının uygulanması olmak üzere tüm hukuksal araçları etkin bir şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle işbirliği yapmaya kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

Terörizmin küresel bir tehdit haline gelmesi, bu tehdit ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini daha da ortaya çıkarmıştır. Büyüyen bu tehditle başa çıkabilmek için, etkin, çabuk ve uluslararası işbirliği halinde küresel yanıtlar verilmesi zaruridir. Bu gerekliliğin farkında olan Ülkemiz, tüm terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması amacıyla etkin tedbirler almakta ve uluslararası toplumun bu alandaki çalışmalarına aktif katkılar sunmaktadır.

Sınır ötesi bir tehdit teşkil eden terörizme karşı uluslararası dayanışma ve müşterek yeteneklerin kullanılmasının bir örneği olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürütülen ortak çalışma ve işbirliği neticesinde, DEAŞ terör örgütünün ülkemizde faaliyette olduğu tespit edilen finans ağına müzahir 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Resmi Gazetenin mükerrer yayımlanan Kararıyla Türkiye'de bulunan malvarlıkları dondurulmuştur.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında bugün yayımlanan Karar ile ülkemiz, terör ve terörizmin finansmanı ile mücadelede başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararlarının uygulanması olmak üzere tüm hukuksal araçları etkin bir şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle işbirliği yapmaya kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.