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Giriş Tarihi: 30.6.2022 12:39

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 451,2 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 231,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlık, 31 Mart 2022 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 451,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 56,8 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 231,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,5 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 842,4 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,2 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 3 trilyon 540,4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 42,6 olarak hesaplandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı
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