SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Fahiş fiyatlara karşı yeni sistem

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanın devreye alınacağını belirtmişti.