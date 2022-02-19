Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Fahiş fiyatlara karşı yeni sistem
Giriş Tarihi: 19.2.2022 18:53 Son Güncelleme: 19.2.2022 19:01

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Fahiş fiyatlara karşı yeni sistem

AA
SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Fahiş fiyatlara karşı yeni sistem

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için şikayet bildirim sistemi oluşturdu. Uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanın devreye alınacağını belirtmişti.

FAHİŞ FİYATLARA KARŞI YENİ SİSTEM

Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağının altını çizmişti.

Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

UYGULAMA NELERİ İÇERİYOR?

Uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak.

Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Fahiş fiyatlara karşı yeni sistem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA