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Giriş Tarihi: 3.10.2022 16:47 Son Güncelleme: 3.10.2022 16:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektörünü mercek altına aldı: 100 bini aşkın mükellef riskli

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektörünü mercek altına aldı: 100 bini aşkın mükellef riskli

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergisel yükümlülüklerini kısmen ve tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarına yönelik analizde 106.821 mükellefin riskli olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergisel yükümlülüklerini kısmen ve tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarına yönelik analizde 106.821 mükellefin riskli olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi mükelleflerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, gıda sektöründe incelenen 372.592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle toplam 106.821 mükellef riskli kabul edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Risk Analizi Genel Müdürlüğünün veri analitiği çalışmaları kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, 2021 yılı için imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında geliştirilen sektör analitiğine göre incelenmiştir.

Geliştirilen yeni risk senaryoları ile birlikte imalat sektöründe 56.888 mükellef, toptan sektöründe 94.498 mükellef ve perakende sektöründe 221.206 mükellef olmak üzere toplam 372.592 mükellef alternatif analize tabi tutulmuştur.

Yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde incelenen 372.592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle toplam 106.821 mükellef riskli kabul edilmiştir.

Yapılan analizin kapsamı, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yöneliktir. Üretici ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığı esas alınacak olup tespit edilen mükelleflere ilişkin gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektörünü mercek altına aldı: 100 bini aşkın mükellef riskli
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