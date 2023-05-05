Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale yapacak
Giriş Tarihi: 5.5.2023 15:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 6 yıl (2 bin 338 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

9 Mayıs Salı günü yapılacak ilk ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün ikinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA