Hazine ve Maliye Bakanlığı paylaştı! İşte "Türkiye Ekonomi Modeli" kapsamında atılan adımlar

Bu kapsamda, Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı. Portföyünde Türk lirası cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası tanındı. Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarında yüzde sıfır stopaj uygulaması 2022 sonuna kadar uzatıldı. Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj 2022 sonuna kadar yüzde 10'dan yüzde sıfıra indirildi.