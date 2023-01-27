Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti.
260 BİN SATIŞ MERCEK ALTINDA
Geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.
Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.
SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre araç satışına inceleme | Video
Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.
CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.