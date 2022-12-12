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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:17

Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

AA
Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

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Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı
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