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Giriş Tarihi: 7.3.2023 15:09

Hazine yaklaşık 12,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 12 milyar 259,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
Hazine yaklaşık 12,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesinde, 5 yıl (1820 gün) vadeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 3,56 oldu.

Nominal teklifin 16 milyar 547 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 898 milyon lira, net satış 8 milyar 759,5 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 502,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3,5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 12 milyar 259,5 milyon lira borçlandı.

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Hazine yaklaşık 12,3 milyar lira borçlandı
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