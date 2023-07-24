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Giriş Tarihi: 24.7.2023 16:19

Hazine yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının satışını gerçekleştirecek.

AA
Hazine yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 25 Temmuz'daki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi tahvil ihalesi düzenlenecek. 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının da doğrudan satışı yapılacak.

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Hazine yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek
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