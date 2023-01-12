Hazineden 2,75 milyar dolarlık tahvil ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2033 vadeli bir tahvil ihracı için 11 Ocak'ta Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered Bank'a yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken ihraç miktarı 2,75 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 19 Ocak 2023'te hesaplara girecek.

19 Ocak 2033 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,750 olarak gerçekleşti.

İhraca 300'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 37'si Birleşik Krallık, yüzde 25'i ABD, yüzde 14'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 12'si Türkiye, yüzde 11'i Orta Doğu ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,75 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.