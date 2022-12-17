Hazır giyim ihracatı 20 milyar dolara dayandı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın 11 ayında tüm zamanların en yüksek ocakkasım dönemi ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artışla 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün geçen ayki ihracatının 1.1 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 113 milyon dolarla İzmir ve 104 milyon dolarla Bursa takip etti. Sektörün bu yılın ocakkasım döneminde yaptığı 19.5 milyar dolarlık ihracatın da 13.5 milyar doları İstanbul'dan, 1.6 milyar doları Bursa'dan ve 1.3 milyar doları İzmir'den gerçekleştirildi. TİM verilerine göre, geçen ay 181 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 7.5 pay aldı.HAZIR giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 268 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 175 milyon dolarla İspanya ve 131 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Sektör, ocak-kasım döneminde ise Almanya'ya 3.3 milyar dolar, İspanya'ya 2.5 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1.9 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 920 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 200 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 188 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.