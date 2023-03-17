Hazır giyim ve konfeksiyondan 3,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat 2023'te ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,5 artarak 38 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 254,8 milyar dolara dayandı.

Şubat 2022'de 1 milyar 840 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise bu yılın aynı döneminde yüzde 14,1 azalışla 1 milyar 581 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalışla 3 milyar 212 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün geçen ayki ihracatının 1,1 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 134 milyon dolarla Bursa ve 109 milyon dolarla İzmir takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-şubat döneminde yaptığı 3,2 milyar dolarlık ihracatın da 2,3 milyar doları İstanbul'dan, 267 milyon doları Bursa'dan ve 226 milyon doları İzmir'den gerçekleştirildi.

EN FAZLA DIŞ SATIM ALMANYA'YA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 264 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 184 milyon dolarla İspanya ve 117 milyon dolarla Hollanda izledi.

Sektör, ocak-şubat döneminde ise Almanya'ya 567 milyon dolar, İspanya'ya 359 milyon dolar ve Hollanda'ya 260 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 919 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 166 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 161 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın ilk 2 ayında AB ülkelerine 1,9 milyar dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu'na 343 milyon dolar ve diğer Avrupa ülkelerine 332 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 176 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 9,6 pay aldı.

Bu yılın 2 ayında ise 186 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında da yüzde 9,6 paya sahip oldu.