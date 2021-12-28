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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Hazır yemeği 33 ülkeye ihraç ediyor

Hazır yemeği 33 ülkeye ihraç ediyor

Yayla Agro’nun zamandan tasarruf ettiren “Yemek Hazır” ürünleri hem Türkiye hem de yurtdışında yoğun ilgi gördü

YAYLA Agro'nun zamandan tasarruf ettirip sağlıktan kazandıran "Yemek Hazır" ürünleri hem Türkiye hem de yurtdışında yoğun ilgi görüyor. Ev yemeği tadındaki hazır yemekleri BPA'sız yeni nesil ambalajlarda tüketici ile buluşturan Yayla Agro, Legurme markasını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya çapında 33 ülkeye ihraç etmeye başladı. Yayla Agro, Legurme ürünleri ile özellikle Avrupa'ya açılan bir kapı görevi de gören Romanya pazarında hızla büyüyor. Yayla Agro İhracat Müdürü Gökhan Tuncer, Legurme markası ile Avrupa'daki pek çok ülkede pazardan pay aldıklarını ve "Yemek Hazır" ürünleri ile özellikle Romanya'da önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirterek şunları söyledi: "Yemek hazır ürünleri başta olmak üzere Legurme markalı ürünlerimize Romanya'da yoğun bir ilgi gösteriliyor. Özellikle 2021 yılının ikinci yarısında hem perakende noktası hem de satış hacmi olarak önemli bir ivme yakaladık. Yayla Agro olarak Romanya pazarı için 2022 yılı hedefimizi hem satış noktası hem de satış hacmini iki katına çıkarmak olarak belirledik. Romanyalı tüketiciler Legurme ürünlerimize ülke genelinde market ve hipermarketlerin yanı sıra online platformlardan da ulaşabiliyor. Romanya, taşıdığı potansiyel ve güçlü iç pazarı yanında Avrupa geneline kolay ve hızlı şekilde ürünlerin sunulabildiği bir ülke olarak büyüme planlarımız içerisinde önemli bir yere sahip. Legurme'yi önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir dünya markası haline getirmeyi hedefliyoruz."

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Hazır yemeği 33 ülkeye ihraç ediyor
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