Haziran ayı enflasyon oranı merakla bekleniyor. Merkez Bankasının yayımladığı beklenti anketine göre; Haziran ayı beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu. Şimdilerde vatandaşlar "2022 Haziran ayı enflasyon oranı TEFE TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak?" sorularına yanıt arıyor. Her ay olduğu gibi TÜİK'in açıklayacağı veri 4 Temmuz Pazartesi günü saatler 10.00'ı gösterdiğinde paylaşılacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı TEFE TÜFE ne oldu? İşte beklentiler ve tüm detaylar...