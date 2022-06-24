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Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:12

Haziran enflasyon oranı için beklenti anketi sonuçlandı! 2022 TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?

Haziran enflasyon oranı için beklenti anketi sonuçlandı! 2022 TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayına doğru adım adım giderken bir yandan da asgari ücret, emekli ve memurların maaşlarında önemli bir rol oynayan enflasyon oranı için geri sayıma geçildi. Bilindiği üzere zam oranı yılın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona bağlı olarak kararlaştırılacak. Bu kapsamda “2022 TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?” sorusu yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası 50 ekonomistin katılımı ile beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Peki, enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Enflasyon oranı verisi için geri sayım başladı. Emekliden memura milyonları ilgilediren Temmuz zammında büyük etkisi bulunan bu oranla ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar TÜİK tarafından her ay duyurulan bu veriye kilitlendi. Hal böyleyken ise "2022 Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak. İşte beklentiler ve detaylar...

ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

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Haziran enflasyon oranı için beklenti anketi sonuçlandı! 2022 TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?
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