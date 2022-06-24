Enflasyon oranı verisi için geri sayım başladı. Emekliden memura milyonları ilgilediren Temmuz zammında büyük etkisi bulunan bu oranla ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar TÜİK tarafından her ay duyurulan bu veriye kilitlendi. Hal böyleyken ise "2022 Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak. İşte beklentiler ve detaylar...