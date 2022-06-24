Enflasyon oranı verisi için geri sayım başladı. Emekliden memura milyonları ilgilediren Temmuz zammında büyük etkisi bulunan bu oranla ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar TÜİK tarafından her ay duyurulan bu veriye kilitlendi. Hal böyleyken ise "2022 Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak. İşte beklentiler ve detaylar...
ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.