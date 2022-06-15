Haziran enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Merkez Bankası 2022 Haziran enflasyonu beklenti anketi sonuçlandı!

Haziran enflasyon oranı verisi için geri sayım başladı. Emekli memur maaşları ile asgari ücret zammına dair kritik olan bu verinin açıklanacağı tarih merakla beklenirken gözler ekonomist ve analistlerin beklentilerine çevrildi. Bu noktada "Haziran enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Haziran enflasyon oranı verisi için tüm detaylar...
Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Hem ev sahibinin hem de kiracının hakkını koruyan düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.
Bu düzenleme ile beraber TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile kira artış oranı hesaplama yöntemi 1 yıl boyunca geçerliliğini yitirdi.
2022 yılının ilk 5 ayı için enflasyon rakamı yüzde 35,64 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 5 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi henüz yayımlanmadı. Bankanın Mayıs ayı anketinde ise Haziran enflasyon beklentisi yüzde 2,97 olarak dikkat çekmişti.
5 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 35,14 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 6 aylık enflasyon yüzde 39,67 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 32,17 kesinleşecek. Memur zammı ise yüzde 39,17 olarak gerçekleşecek.