Hedef 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak

TÜRKİYE-ÇEKYA JETCO ANLAŞMASI İMZALANDI

Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve iki ülkenin yetkilileri katıldı. Heyetler arası görüşme sonrasında iki ülke bakanları Türkiye-Çekya JETCO anlaşmasını imzaladı.

Bakan Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Prag'da Türkiye ile Çekya arasında kurulan JETCO mekanizmasının ikinci toplantısı için Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Jozef Sikela'nın misafiri olarak heyetiyle birlikte burada bulunduklarını söyledi.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen programlardan bahseden Bolat, iki ülkenin ticaret bakanları, resmi heyetleri ve büyükelçileri olarak JETCO toplantısında ülkeler arasındaki konuları ilgilendiren meselelerde görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Bolat, "Fikir alışverişinde bulunduk ve hazırlanan Türkiye-Çekya ETOK anlaşmasını, Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı ile birlikte imzaladık. Şimdi iki ülke arasında siyasi alanda son derece yapıcı ve dostça ilişkiler söz konusu. Askeri alanda ve savunma alanında her iki ülke NATO üyesi ve birbirlerini destekliyor." diye konuştu.