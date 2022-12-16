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Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:52 Son Güncelleme: 16.12.2022 14:31

Hedef; daha fazla üretim, istihdam ve ihracat

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplam 400 bin metrekare alana kurulu 9 tesiste hizmet veren Abdioğulları, bu yıl Anadolu'nun en büyük 500 şirketi sıralamasında geçen yıla göre 15 basamak birden sıçrama yaptı. "Anadolu'nun en büyük 500 şirketi" araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl 85’nci sırada bulunan şirket bu yıl 70’inci oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hedef; daha fazla üretim, istihdam ve ihracat

Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, yaklaşık bin 800 işçi istihdamındaki başarının eğitim, dinamiklik, inovasyon, AR-GE çalışmaları ve teknolojiyi takip etmekle doğru orantılı olduğunu belirterek, "Bu başarının ayrıca, araştırmalar yapıp, uygun yeni ürün ya da hizmetin teminini hedef alarak, farklılıklara kucak açmakla da doğrudan ilgilidir" dedi.

İhracatın olmazsa olmazına da vurgu yapan Salih Sütcü, sektörlerindeki en gözde fuarlara katılım sağlayıp yenilikleri ve müşteri beklentilerini yakından takip ederek, bugünkü konumdan daha ileri noktada olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Hedef; daha fazla üretim, istihdam ve ihracat
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