Hedef; daha fazla üretim, istihdam ve ihracat

Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, yaklaşık bin 800 işçi istihdamındaki başarının eğitim, dinamiklik, inovasyon, AR-GE çalışmaları ve teknolojiyi takip etmekle doğru orantılı olduğunu belirterek, "Bu başarının ayrıca, araştırmalar yapıp, uygun yeni ürün ya da hizmetin teminini hedef alarak, farklılıklara kucak açmakla da doğrudan ilgilidir" dedi.

İhracatın olmazsa olmazına da vurgu yapan Salih Sütcü, sektörlerindeki en gözde fuarlara katılım sağlayıp yenilikleri ve müşteri beklentilerini yakından takip ederek, bugünkü konumdan daha ileri noktada olmayı hedeflediklerini kaydetti.