Hedef dünyada ilk 10! 2 dev üst geliyor: Merkez ülke Türkiye olacak

YENİ LOJİSTİK MERKEZİ KOCAELİ'DE 800 HEKTAR ALANA KURULACAK

Toplantıda; ayrıca Türkiye'nin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan ve yük akışının yüksek olduğu Kocaeli ve Gaziantep'te yeni lojistik merkezlerin kurulmasının kabul edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kocaeli ve Gaziantep'e kurulacak lojistik merkezlerin ülkemizin ihracatı ve ithalatına önemli katkılar sağlayacaktır. Petrol-madencilik, gıda-içecek ve otomotiv sanayi ürünleri gibi katma değerli gruplarının, Kocaeli'nin yük hareketliliğinde en fazla paya sahip yük grupları olduğu görülmektedir. Kocaeli'de, bu yıl 74 bin ton olan toplam günlük üretim miktarının, 2023 yılında yaklaşık yüzde 90 artarak 141 bin tona çıkacağı, 130 bin ton olan toplam günlük çekim miktarının ise 2053'te yüzde 85 artarak 240 bin tona çıkacağı öngörülüyor. U2053 ışığında yapılan modellemede; başta Kocaeli Körfezi olmak üzere İstanbul'a önemli katkılar sunacak merkezin 800 hektar üzerine kurulması planlanıyor."