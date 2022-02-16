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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Hedef dünyada ilk 10’a girmek

Hedef dünyada ilk 10’a girmek
HALKA arza hazırlanan Koleksiyon Mobilya, hedef büyüttü. ABD'den Malezya'ya 26 ülkede faaliyet gösteren şirket, ofis mobilyası alanında ilk 10'a girmeyi hedefliyor. Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, pandemiyle birlikte ofis dışı çalışmanın yaygınlaşmasına rağmen ağırlıklı olarak ofis grubunda çalışan bir marka olarak büyüdüklerini kaydetti. Açılan fırsat penceresini değerlendirmek için hazır olduklarını dile getiren Malhan, "Mobilya sektörü için yeni bir fırsat dönemindeyiz. Hem Çin, hem de İtalya'nın ihracatından pay alabiliriz" dedi. TASARIMA ÖDÜL
Tasarım ve marka olarak üretim yapmanın, sağlanan katma değeri artırdığını vurgulayan Malhan, "Bu alanda ülkemizde en güçlü markalardan birisi haline geldik. 2020 yılında net satışlarımızın yüzde 33'ü ihracat olarak gerçekleşti. Bu yıl bizim 50'nci yılımız. Sektörün gelirini artırmadaki en önemli adımlardan birisi tasarım alanında kapasitemizi artırmak olacak. Koleksiyon Mobilya olarak çok sayıda tasarım ödülü aldık" diye konuştu.

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Hedef dünyada ilk 10’a girmek
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