Hedef iki yılda ihracatı 300 milyar dolara çıkarmak

Pandemi döneminde tedarik zincirinin değişmesiyle son iki yılda Türkiye olarak ihracatta çok başarılı bir performans sergilediğimizi söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "2021'de ihracatımızı yüzde 30'un üzerinde artırmıştık. 2022'nin ilk 7 ayında da benzer artış oranları devam etti" dedi. Ancak yılın ikinci yarısı ile birlikte Avrupa'daki enerji krizi ve resesyon beklentisi nedeniyle bazı sektörlerin siparişlerinde düşüş başladığına işaret eden Gültepe, şunları kaydetti: "Hazır giyim ve tekstil gibi sektörlerde fiyat tutturma konusunda yaşanan sıkıntıların etkisiyle pandemi döneminde gelen siparişlerin bir kısmı Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelere kaydı. Özellikle son çeyrekte büyüme oranları tek haneye düştü. Tüm olumsuzluklara rağmen 2022 yılında ihracatımızı yüzde 12.9 artışla 254 milyar doların üzerine çıkardık. Parite 2021 ortalamalarında seyretseydi ve ikinci yarıdaki sipariş kayıpları olmasaydı bu yıl 270 milyar dolara ulaşabilirdik.""İhracatımızı iki yıl içinde 300 milyar dolara çıkarmayı istiyoruz" diyen Gültepe, uzun vadede ise Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında yer alması için çalıştıklarını kaydetti. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için ihracatı her yıl en az yüzde 10 artırmak gerektiğine işaret eden Gültepe, "2023'e de bu hedefle başladık. Ancak ana pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ticaretteki belirsizlikler nedeniyle özellikle bu yılın ilk çeyreği için net bir tablo çizmek kolay değil. Bu yıl göstereceğimiz performansta küresel pazarlardaki yavaşlamanın boyutu belirleyici olacak. İkinci çeyrekle beraber Avrupa'nın tekrar canlanacağını, ABD ve diğer ülkelerde de bu hareketin gözleneceğini düşünüyorum. Yılın ikinci yarısının daha parlak geçeceğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.TİM olarak dönemsel gelişmelerin ihracata etkisini azaltmak için pazar çeşitliliklerini artırmaya çalıştıklarını anlatan Gültepe, "Ticaret Bakanlığımızın 'Uzak Ülkeler Stratejisi'ni etkin bir şekilde uygulamak istiyoruz. Brezilya'dan Endonezya'ya, Kanada'dan Hindistan'a kadar çok geniş bir yelpazemiz var" diye konuştu.Mustafa Gültepe, ihracatta büyük hedefleri olduğunu belirterek, bu hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarla kapasite artırmak ve üretim teknolojisini yenilemek gerektiğini söyledi. İhracatçının uygun koşullarda yeterli finansmana ulaşabilmesinin önemine dikkat çeken Gültepe, "Firmalarımızın yatırım iştahını canlı tutmak, ihracatı sürdürülebilir kılmak ve istihdamı artırmak için bu büyümenin ivmelenerek süreceğini ümit ediyoruz. Ekonomimizin lokomotifi haline gelen ihracatın hız kesmemesi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için finansmana erişim hayati önem taşıyor. Biz kurun istikrarlı ve öngörülebilir olmasını istiyoruz. Her yıl enflasyon seviyesi veya az üzerinde kur artışı ihracatçı için ideal" dedi.İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı da olan Gültepe, şunları anlattı: "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 artışla 21 milyar 205 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına ulaştı." Gültepe, küresel ekonomilerin 2023'e enerji krizi ve resesyon endişesi ile girdiğini aktararak, "Hazır giyim ve konfeksiyon, değişimlere en hızlı tepki veren sektörler arasında yer alıyor. Hazır giyimin, ikinci 6 ayda normalleşme ile birlikte hızla toparlanacağına ve bu yılı 2022'nin üzerinde bir ihracatla kapatacağına inanıyorum" dedi.