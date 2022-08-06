Hedef lojistikte süper güç olmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053 Vizyonu" ışığında "Anadolu Lojistik Çalıştayları"nı hayata geçireceklerini, Türkiye'nin lojistik süper güç haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.Çalıştayların ilkinin 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlendiğini hatırlatan Karaismailoğlu, bunun 6 bölgede 37 şehri kapsamasını hedeflediklerini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Ticaretin altın anahtarı lojistik. Körfez limanları da bu konuda büyük önem taşıyor. Bölgedeki karayolu yatırımlarına devam edilerek yük akış trafiği rahatlatılacak. Transit yükler kent içi trafikten arındırılacak. 35 limanın olduğu bölgede demiryolu ve karayolu bağlantıları güçlendirilecek" dedi. Anadolu Lojistik Çalıştayları ile lojistik yatırımların, hedeflerin ve stratejilerin konuşulacağını anlatan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve lojistikte küresel ölçekte öncü, bölgesinde lider bir Türkiye için Ulaştırma ve Lojistik Çalıştayları ile tüm kurum ve kuruluşların yararlanacağı bir rehber oluşturacağız. Hedefimiz lojistik süper güç olmak" diye konuştu.