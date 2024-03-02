Hedef odaklı yatırıma finansman sağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 57 maddelik Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı'nı tamamladıklarını bildirdi. Yılmaz, eylem planının, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlârının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi önemli eylemler içerdiğini söyledi.