Hedef uzak ülkelerin raflarına girmek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından kısa süre önce tanıtımı yapılan Uzak Ülkeler Stratejisi ile Türkiye'nin, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere yakın coğrafyasında elde ettiği ihracat başarısının küresel sahaya yayılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türk ürünlerinin satışı için uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleri ile işbirlikleri geliştirilecek. Mağazalarda ise raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak.Strateji ile ortalama 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilinin 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılması planlanıyor. Ticaretin geliştirilmesine yönelik 18 hedef ülke belirlenirken, bu ülkeler, Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili, Asya kıtasından Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam, Afrika'dan Güney Afrika ile Nijerya ve Okyanusya'dan ise Avustralya oldu.