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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Hedefe 1 yıl önce ulaştık

Hedefe 1 yıl önce ulaştık
TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da yer alan ihracat hedefine bir yıl önce ulaştığını belirterek, "2021 yılı, ihracatla büyüyen Türkiye şiarımızın tam anlamıyla işlediği ve ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline geldiği bir yıl oldu" dedi. Ticaret Bakanı Muş, ihracatla büyüyen Türkiye hedefi doğrultusunda var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandıran ihracatçılarımıza hak ettikleri desteği vermek ve onlara zor zamanlarda yol göstermek amacıyla stratejiler oluşturacağız. İhracatçılarımıza sağladığımız finansal desteklerin sayısını ve niteliklerini artırmaya devam edeceğiz."
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Hedefe 1 yıl önce ulaştık
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