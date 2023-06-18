Hedefi 12’den vurdu! Bakan Kacır iftihar duydu: Tam bağımsızlık iddiamız için önemli

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULLARINDA KULLANILABİLİYOR

Kacır, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82'nin mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz."