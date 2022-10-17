Hedefimiz 2023’te 1 milyarıncı yolcuyu taşımak

THY Teknik A.Ş, THY'nin 2020 yılından itibaren filosuna katmaya başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs (ağır) bakım operasyonlarını İGA İstanbul Havalimanı'ndaki hangarlarında başarı ile tamamladı. Uçağın hangardan çıkışı için düzenlenen törende konuşan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Bolat, "89 yıllık bir başarı hikâyesinden bahsediyoruz. 400'üncü uçağımızın geleceği 90'ncı yılımıza daha güçlenerek, büyüyerek gireceğiz. 2023'te 1 milyarıncı yolcumuzu taşıyacağız" dedi. Ahmet Bolat, THY filosunda 11 adet A350 uçağının bulunduğunu, bu sayının orta vadede 36'ya çıkacağını belirterek, sayıyı artırmak için Airbus ile görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.THY Teknik'in hangar kapasitesinin 2006'dan bugüne 3.5 kat arttığını kaydeden Bolat; "THY Teknik şu anda filodaki bütün uçakların bakımlarını yapabilecek seviyede. Kısa dönemde THY'nin konsolide kârının yarısına yakınını iştirak şirketlerinden elde etme hedefimiz var. Burada en önemli oyunculardan biri THY Teknik. Hangarların kapasitesi artırmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Bu yıl Türkiye'ye 14 milyar dolar döviz getirdiklerini söyleyen Bolat, "75 bin çalışana iş sağlıyoruz. İstanbul'daki her 200 kişiden biri THY çalışanı. Herhangi 70 kişiden birisi THY ile birlikte refah seviyesini arttırıyor" diye konuştu.