Hedeflerimiz gerçekleşecek

Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele ederken kırılganlıkları azaltıp sürdürülebilir büyümenin tesisine yönelik attığı adımlar olumlu sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan verilere göre işsizlik ekim ayında yüzde 8.5'le Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, cari denge de ekimde 186 milyon dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 50.7 milyar dolarla 2022 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda sanayi üretimi de ekimde aylık bazdaki yüzde 0.4'lük düşüşe rağmen, yıllık bazda artışını beşinci aya taşıdı. Ekimde yıllık artış yüzde 1.1 oldu. Dün açıklanan verilerle ilgili olarak sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümede dengelenmeye yönelik politikalar ile cari dengenin ekim ayında da fazla verdiğini söyledi.Şimşek, "Bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine indi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise yıllık cari açıktaki düşüşün devam edeceğini söyledi.