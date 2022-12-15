Hediyeniz Bursa’ya özel olsun

TANITIMA KATKI

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her şehrin kendine has özellikleri gün yüzüne çıkararak markalaşma yoluna gittiğini hatırlattı. Bursa'nın da tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Bursa, bacasız sanayi olarak bilinen turizmin tüm kollarında hemen her nimete sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm konusuna büyük önem veriyoruz. Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamda 'şehrimizin tanıtımına yönelik' Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın, TÜRKSOY'un, belediyemizin ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla, gerek Bursa'da gerek ulusal düzeyde gerekse dünyanın farklı ülkelerinde Bursa'nın tanıtımı odaklı farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Turizm ile ilgili konunun hangi başlığında ne ihtiyaç var ise 'bugüne kadar olduğu gibi yarın da' sektörün dinamikleri ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kentimizin kültürel ve turistik değerlerinin hediyelik eşya endüstrisine kazandırılmasına, kenti kurumsal manada temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesine yönelik yarışma düzenledik. Birbirinden değerli akademisyenler, usta öğreticiler, moda tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcı ve seramik sanatçılarından oluşan jürimiz, hassas değerlendirme yaparak, en iyi çalışmaları belirledi. İnanıyorum ki yarışma sonucunda elde edeceğimiz veriler, önümüzdeki süreçte Bursa'mızın tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Eser gönderen tüm katılımcılarımızı ve ödül almaya hak kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Başta jüri üyelerimiz olmak üzere, yarışmanın neticelenmesinde emek sarf eden tüm kişi, kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Bursa'nın birçok değeri ile marka olduğunu belirterek, "Hediyelik eşya tasarımı çok güzel düşünülmüş bir fikir. Bazen küçük şeylerin çok daha büyük etkisi olur. Küçük bir hediye, saatlerce Bursa'yı anlatmamızdan çok daha büyük etki bırakabilir. İnşallah bu hediyeleri yakında takdim etme mutluluğunu da yaşarız" diye konuştu.

Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür plaketlerini ve kazananlara ödüllerini takdim etti.