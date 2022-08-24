Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hektaş Özbekistan yatırımıyla büyüyecek
Giriş Tarihi: 25.8.2022

Hektaş Özbekistan yatırımıyla büyüyecek

Hektaş Özbekistan yatırımıyla büyüyecek
HEKTAŞ yurt dışı yatırım planları kapsamında Özbekistan'da bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine yönelik üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. OYAK
Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2017'de oluşturdukları temel strateji planında satarak değil, satın alarak, yatırım yaparak, Ar-Ge ve inovasyon fırsatlarını değerlendirip üreterek büyümeyi benimsediklerini söyledi. Erdem, Özbekistan yatırımının stratejik önemine işaret ederek, "Bitki besleme, hayvan sağlığı, tohum gibi stratejik alanlara yaptığımız yatırımlarla önceden yalnızca bitki koruma alanında faaliyet gösteren grup şirketlerimizden Hektaş'ın ölçeğini büyüterek global bir şirket olmasını sağladık. Özbekistan yatırımımızla hem sektör hem ülke için değer yaratacağız. Bu yatırım ile tüm Türk devletleri pazarını hedefliyoruz" dedi. OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer de "Bu yatırımla bitki koruma kapasitemizi yüzde 47, bitki besleme kapasitemizi yüzde 152, toplam kapasitemizi yüzde 111 artıracağız" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hektaş Özbekistan yatırımıyla büyüyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA