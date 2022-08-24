Hektaş Özbekistan yatırımıyla büyüyecek

HEKTAŞ yurt dışı yatırım planları kapsamında Özbekistan'da bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine yönelik üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. OYAKGenel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2017'de oluşturdukları temel strateji planında satarak değil, satın alarak, yatırım yaparak, Ar-Ge ve inovasyon fırsatlarını değerlendirip üreterek büyümeyi benimsediklerini söyledi. Erdem, Özbekistan yatırımının stratejik önemine işaret ederek, "Bitki besleme, hayvan sağlığı, tohum gibi stratejik alanlara yaptığımız yatırımlarla önceden yalnızca bitki koruma alanında faaliyet gösteren grup şirketlerimizden Hektaş'ın ölçeğini büyüterek global bir şirket olmasını sağladık. Özbekistan yatırımımızla hem sektör hem ülke için değer yaratacağız. Bu yatırım ile tüm Türk devletleri pazarını hedefliyoruz" dedi. OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer de "Bu yatırımla bitki koruma kapasitemizi yüzde 47, bitki besleme kapasitemizi yüzde 152, toplam kapasitemizi yüzde 111 artıracağız" dedi.