Hektaş’tan iki yerli pamuk tohumu

Hektaş'ıntohum alanında faaliyet gösteren şirketi Areo Tohumculuk, 'Volkan' ve 'Selçuk Bey' isimli iki yeni yerli pamuk tohumunu, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nde kamuoyuna duyurdu. Hektaş yeni tohumlarını ilk olarak pamuk üretiminin merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesi ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği 'Tarla Günleri'nde üreticilere tanıttı.Ar-Ge ve ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen iki yerli pamuk tohumu, yüksek verim potansiyeli ile her türlü toprak yapısına ve makineli hasada uygun olma özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ekolojik yapısına uygun, sürdürülebilir tarımın gelişmesi ve yaygınlaşması için yeni ürün ve hizmetler geliştiren Hektaş, birim alandan elde edilen ürün miktarının yani verimliliğin artırılması için Türk çiftçisini bilinçlendirmeye ve desteklemeye devam ediyor.