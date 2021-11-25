Giriş Tarihi: 26.11.2021

Helal ekonomisi 7 trilyon $’a ulaştı

2017’de 4 trilyon dolar olan dünya helal ekonomisinin, bugün 7 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye’nin girişimleri ivmeyi hızlandırdı” dedi