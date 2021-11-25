Helal ekonomisi 7 trilyon $’a ulaştı

Büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaşan helal ekonomisinin paydaşları, 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Helal Expo'da bir araya geldi. Yeni çağın yeni normalleri "Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği" temasıyla, Turkuvaz Medya'nın sponsorluğunda, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi
(ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü
(SMIIC) iş birliğinde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya helal ekonomisi, 2017 yılında 4 trilyon dolarlık bir hacme sahipken, bugün yaklaşık 7 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmış durumdadır" dedi.
KATLANARAK BÜYÜYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, helal ürün ve hizmetlerin öncelikli olarak tercih edilmesinin, İslam'a uygun yaşam tarzının bir gereği, dinin de emri olduğunu belirterek, "Bugün en büyük helal ürün üreticileri Brezilya
, Avustralya
, Fransa
, Almanya
ve Yeni Zelanda
gibi Müslüman olmayan ülkelerdir. Dünya helal ekonomisi, 2017 yılında 4 trilyon dolarlık bir hacme sahipken, bugün 7 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmış durumdadır. Gıda, kozmetik, ilaç, finans ve turizm gibi alanları içine alan helal ekonomisi her yıl katlanarak büyümeye devam etmektedir" diye konuştu.
TÜRKİYE İLE İVME KAZANDI
İlk defa Malezya, Endonezya ve Uzak Doğu'da gıdalarda güvenliği ve helal özellikleri sağlamak için yapılan çalışmaların, Türkiye'nin de girişimleriyle farklı bir ivme kazandığına dikkat çeken Oktay, "İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü
(SMIIC), ülkemizin öncülüğünde İstanbul
'da kurulmuştur ve faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca SMIIC standartlarına göre işleyen bir kurum olarak Helal Akreditasyon Kurumu'nu (HAK)Ticaret Bakanlığımıza bağlı olarak 3 yıl önce kurmuştuk. Bugüne kadar HAK tarafından düzenlenen eğitimlerle 20'den fazla ülkeden 300'e yakın sektör profesyoneline yetkinlik kazandırdık ve bu eğitimlere hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.
57 ÜLKEYE ÇAĞRI
Fuat Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerimize açık bir çağrıda bulunuyorum. Tüm İİT üyesi ülkeleri, 57 üyeyi birden, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsüne üye olmaya davet ediyorum."
ÜRÜN VE HİZMETLERİN DOLAŞIMİ KOLAYLAŞTIRILMALI
7. Dünya Helal Zirvesi'nin açılış törenine mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helal belgeli ürün ve hizmetlerin, temiz ve sağlıklı olmaları sebebiyle gerek Müslümanlar, gerekse diğer inançlara mensup insanlar tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini söyledi. Erdoğan, "Devasa bir büyüklüğe ulaşan bu sektörde hem tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere güvenilir bir şekilde erişimini sağlamamız hem de bu ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu amaçla 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün çok önemli roller oynadığını görüyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyoruz. Helal belgeli ürün ve hizmetlerin ticaretinde işbirliğimizi artırdıkça bundan vatandaşlarımızla beraber tüm insanlık da kazançlı çıkacaktır. Nitekim Türkiye olarak yaklaşık 3 sene önce ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu'yla bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Yine bu çerçevede İstanbul'da enstitünün kullanımına tahsis edeceğimiz hizmet binasının inşaatından son aşamaya geldik, en kısa sürede fiziki, beşeri ve teknik hazırlıkları tamamlayarak bu binayı İslam Dünyası'nın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Tüm dünyada salgınla birlikte sağlıklı, temiz ve güvenilir gıdaya dair endişelerin arttığı bir dönemde düzenlenen bu zirvenin kendi alanında bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.
HELAL TURİZMİNDE HIZLI BÜYÜME
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, gıdadan turizme, ilaçtan giyime pek çok sektörü bünyesinde barındıran helal sektörünün her geçen gün büyüdüğünü, bu ekonominin 2 milyara yakın Müslüman nüfusun talep ve davranışlarıyla gelecek dönemde çok daha farklı noktaya ulaşacağını söyledi. Yavuz, dünya turizm pazarının yıllık yüzde 3.8 büyürken, helal turizmde bu oranın yüzde 4.8 olduğunu, helal turizm ve seyahatin gün geçtikçe daha büyük ilgi çektiğini dile getirdi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla bu alanda önemli bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Yavuz, "7 trilyon dolarlık bu ekonomiden aldığımız payı önümüzdeki dönemde de artırmak konusunda kararlıyız" açıklamasında bulundu.
ORTAK HAREKET EDİLMELİ
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı ve SMIIC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Şahin de, "İnsanlığın menfaati doğrultusunda hareket edebilmek adına İslam ülkelerinin tek bir çatı olarak toplanarak standartları kabul etmesi ülkemizin en büyük temennisidir" dedi. İslami Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) Direktörü Yerlan A. Baidaulet ise, sağlıklı ve helal gıda üretmenin önemine dikkat çekti.
46 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye'nin, nüfusunun yüzde 50'den fazlası Müslüman olan 46 ülkeye ihracatının 2021'in 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkan Yardımcısı Emre Ete de, helal sektörünün büyümesi ve helal farkındalığının artması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.