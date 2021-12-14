Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Helal jelatinde ithalat dönemi bitti
Giriş Tarihi: 15.12.2021

Helal jelatinde ithalat dönemi bitti

Helal jelatinde ithalat dönemi bitti

Gelner Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit, “Türkiye’de ilk kez helal gıdaya uygun hayvansal kaynaklı yaprak jelatin ve türevlerini üreterek ithalat bağımlılığıha son verdik” dedi

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi, (ICDT) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve Discover Events işbirliği ile düzenlenen 8. İİT Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi'ne katılım gösteren Gelner Gıda'nın Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit, yeni pazarlara ulaşım sağlaması açısından fuarın ve zirvenin büyük katkı sunacağını söyledi. Fuarı ve zirveyi değerlendirmeye devam eden Başyiğit şunları aktardı: "Fuar ve Zirve'de yapılacak görüşmelerin helal pazarında jelatin kullanımının yoğurt, ilaç, kozmetik gibi alanlarda yaygınlaşmasının önünü açacağını düşünüyoruz. Ülkemiz ne yazık ki Helal pazarında hak ettiği yerde değil. Tabii Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de hem dünya helal pazarının büyümesi için hem de ülkemizin bu pazardan hak ettiği yeri alabilmesi için çok büyük bir fırsat sunuyor. Dünya'da ve Türkiye'de ilk kez helal gıdaya uygun hayvansal kaynaklı yaprak jelatin, toz jelatin ve türevlerini üreterek ithalatçısı olduğumuz bir hammaddeyi ülkemizde üretmeyi başardık."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Helal jelatinde ithalat dönemi bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA