Helal jelatinde ithalat dönemi bitti

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi
, (ICDT) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü
(SMIIC) ve Discover Events
işbirliği ile düzenlenen 8. İİT Helal Expo ve
7. Dünya Helal Zirvesi'ne katılım gösteren Gelner Gıda'nın Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit
, yeni pazarlara ulaşım sağlaması açısından fuarın ve zirvenin büyük katkı sunacağını söyledi. Fuarı ve zirveyi değerlendirmeye devam eden Başyiğit şunları aktardı: "Fuar ve Zirve'de yapılacak görüşmelerin helal pazarında jelatin kullanımının yoğurt, ilaç, kozmetik gibi alanlarda yaygınlaşmasının önünü açacağını düşünüyoruz. Ülkemiz ne yazık ki Helal pazarında hak ettiği yerde değil. Tabii Cumhurbaşkanlığı
himayesinde düzenlenen Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de hem dünya helal pazarının büyümesi için hem de ülkemizin bu pazardan hak ettiği yeri alabilmesi için çok büyük bir fırsat sunuyor. Dünya'da ve Türkiye'de ilk kez helal gıdaya uygun hayvansal kaynaklı yaprak jelatin, toz jelatin ve türevlerini üreterek ithalatçısı olduğumuz bir hammaddeyi ülkemizde üretmeyi başardık."