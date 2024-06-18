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Giriş Tarihi: 18.6.2024

Helal kruvaziyer sektörü büyüyor

Helal kruvaziyer sektörü büyüyor
Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin her şey dahil yolculuklara farklı bir müşteri kitlesine hitap eden ve müslüman gezginlerin inanç temelli ihtiyaçlarıyla uyumlu imkânların dahil edilmesi, helal kruvaziyer pazarının büyümesini sağlıyor. 2027 yılında 39.5 milyon yolcuya ulaşması beklenen uluslararası kruvaziyer yolcu sayısının ortalama yüzde 7'sini helal kruvaziyer turizmden yararlanmak isten kişilerin oluşturması bekleniyor. Ayrıca helal turizm kapsamında yapılan harcamaların ise 2028'de 225 milyar dolara kadar yükselmesi bekleniyor. Mastercard'ın, Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin (CLIA) verilerinden yola çıkarak yaptığı araştırmaya göre helal turizmden yararlanmak isteyen gezginlerin özel ihtiyaç ve tercihlerine hitap etmek pazarın büyümesini sürdürülmesi önemli unsur olarak öne çıkıyor.
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Helal kruvaziyer sektörü büyüyor
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