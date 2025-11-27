Helal pazarı katlanarak büyüyor 5 yılda 12 trilyon doları bulacak

Global helal pazarının oyuncularını bir adaya getiren ve bu alanda dünyanın en büyük etkinliği olan Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 11. kez kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 29 Kasım'a kadar devam edecek olan etkinliğe 110 ülkeden 9 bini yabancı ziyaretçi olmak üzere 50 bin ziyaretçi bekleniyor. Turkuvaz Medya'nın medya sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, gıdadan tekstile, kimyadan finansa helal sektöründe faaliyet gösteren tüm global oyuncuları buluşturuyor. Büyüklüğü 7 trilyon doları bulan helal pazarının 5 yılda 12 trilyon doları aşması bekleniyor. Zirveye videolu mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticari kapasitesi 7 trilyon doları bulan helal belgeli ürün ve hizmetler, bütün dünyada beğeniyle tercih edilmektedir. Temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetleri gözeten nitelikleriyle tüketiciye arz edilen helal belgeli ürün ve hizmetlerin dünya genelinde 2 milyar insana ulaşması, sektörün geleceğine dair beklentilerimizi kuvvetlendirmektedir. Zirve, katılımcı ülkelerin yatırım imkânlarına, istihdam kapasitesine ve dış ticaretine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

35 ÜLKE, 120 KURULUŞ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye'nin İslam ülkeleri ile ticaretinin toplam ticaret içindeki payının 26'ya yükseldiğini söyledi. Bolat, "Dünyada Müslüman nüfusu 2 milyarı aştı. Bu büyüme trendi ile 2030'a kadar 540 milyondan fazla Müslüman genç nüfusa sahip olacağımız öngörülüyor. 2024 itibarıyla Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptıkları harcamalar 2.3 trilyon dolara ulaştı. Bu yıl 2.5 trilyona ulaşacak. 2028 yılına kadar ise 3.4 trilyon dolara yükselecek" diye konuştu. Türkiye'nin helal belgelendirme ve akreditasyonda uluslararası ölçekte güçlü bir konuma geldiğini ifade eden Bolat, 2017'de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) 35 ülkeden 219 başvuru aldığını, 120 kuruluşa helal akreditasyon yetkisi verdiğini söyledi.





İŞBİRLİĞİ GÜÇLENMELİ

AFGANİSTAN Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Nooruddin Azizi, "Türkiye ile de ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye helal konusunda öncü olabilir" dedi. Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi ise "Helal sistemi içinde güvenilir bir yapı oluşturma konusunda İslam ülkelerinin ortak çabaları kritik önem taşıyor. İş birliklerinin artırılması gerekiyor" diye konuştu. Nijerya Federal Cumhuriyeti Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Sayın Jumoke Oduwole ise helal konusunda yeni politikalar geliştirdiklerini kaydetti.





TÜRKİYE MERKEZ OLACAK

DEV organizasyonun açılış konuşmasını yapan Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkan Yardımcısı Emre Ete, "Türkiye'nin helal alanında güçlü bir merkez olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zirve başladığında 1 trilyon olan pazar büyüklüğü, bugün finans ile birlikte 8 trilyonu geçti, önümüzdeki 5 yılda ise 12 trilyonu aşacak" dedi.