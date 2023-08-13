Hem aylık hem de ikrâmiye artacak

Milyonlarca memur ve emeklisinin takip ettiği toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Düzenleme dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Ekimde Meclis'e gelecek düzenlemeden ilk etapta 520 bin kişi yararlanacak. Düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına yaklaşık 2 bin 800 lira ilave edilirken, ikrâmiyedeki artış da 60 bin liradan başlayacak.Hükümet zam teklifini bugün sunacak. Yaklaşık 4 milyon memur, 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 1 Ağustos'ta başlayan takvim doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerle genel taleplere ilişkin ön müzakereler gerçekleştirildi. Memur-Sen masaya gelecek yıl için 3'er aylık olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 110 zam teklifiyle masaya oturdu. Teklifte gelecek yıl için birinci 3 ayda yüzde 25, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış yapılması bulunuyor. En düşük memur maaşı rekor artışla 22 bin liraya çıkarken, Memur- Sen 30 bin lira taban ücret talebinde bulunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, müzakere sürecinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Ağustos sonunda tarafları memnun edecek şekilde sonuçlanacağını ümit ediyorum. Çalışana, emekliye, sendikalara kulağımızı kapatmadık, emeğin hakkını gözettik" dedi.gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikrâmiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikrâmiyeyi artırıyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor.